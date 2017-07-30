شيرين تغضب التونسيين بمزحة (البقدونس)

تونس ــ وكالات

أثارت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب الجدل مرة اخرى، لكن هذه المرة لدى الشعب التونسي بعد ان مزحت خلال الحفل الذي احيته الجمعة بمسرح “قرطاج”.

وقالت شيرين ان ابنتها تطلق اسم بقدونس على “تونس”، مشيرة الى انه لا يوجد فرق كبير بين كلمتي تونس وبقدونس في نظر ابنتها الصغيرة التي تتحدث الإنجليزية بطلاقة، قائلة “تونس خضراء مثل البقدونس”، وهو الأمر الذي ادى لاستياء الشعب التونسي.

ورد التونسيين على هذه المزحة عبر تعليقات وتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين فيها أن هذا التشبيه يمس بكرامة بلادهم، وطالبوا باعتذار الفنانة عما بدر منها.

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