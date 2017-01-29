شيفو جاهز لديربي المغرب اليوم

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إعداد- محمود العوضي

اجتاز محمد عبد الشافي، ظهير أيسر المنتخب المصري، الاختبار الطبي، الذي خضع له، وبات جاهزًا للمشاركة مع فريقه أمام المغرب اليوم. ويلتقي المنتخب المصري، مع نظيره المغربي اليوم، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة أمم أفريقيا 2017، المقامة بالجابون.

وغاب شيفو، عن مباراة غانا الأخيرة؛ بسبب التواء بالكاحل تعرض له، خلال مباراة أوغندا في مرحلة دور المجموعات، وفشل في اجتياز الاختبار الطبي الأربعاء، لكنه نجح في اجتياز الاختبار الثاني أمس. وشارك اللاعب، في المران الجماعي، بعدما اختفت آلام الكاحل تمامًا. وقال شيفو، في تصريحات للصحفيين: إن الجهاز الفني بقيادة هيكتور كوبر، رفض المجازفة بإشراكه في التدريبات الأخيرة؛

خشية تفاقم الإصابة أو تجددها، مشددًا على أنه بات جاهزًا من الناحيتين الطبية والفنية لمواجهة المغرب. من جانبه، أكد محمود حسن تريزيجيه، أن كريستيان أتسو لاعب منتخب غانا دفعه أرضًا، خلال اللقاء؛ ما تسبب في تعرضه لتجلط دموي في الكتف، كما تسبب سوء أرضية ملعب “بور جنتيل” في إزالة الجلد.