شيفو : سنسعد جماهيرنا بالكأس

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أكد اللاعب المصري محمد عبدالشافي مدافع فريق الأهلي، أن مواجهة الهلال، ستكون مهمة لفريقه؛ من أجل تحقيق الكأس، وإنقاذ موسمه، وقال شيفو: اليوم فرصة تاريخية لنا كلاعبين، وللنادي، الذي أوصلنا لهذه المرحلة المهمة.

هذه من أهم المباريات التي أشارك فيها بصراحة؛ كونها سيحضرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وستكون مناسبة جميلة للسلام عليه، وليس سهلاً على أي ناد الوصول لهذه المرحلة المهمة. هدفنا اليوم الكأس، وتقديمه لجماهيرنا كأقل هدية لوقفاتها الكبيرة معنا، خلال هذ الموسم، رغم بعض الإخفاقات التي حصلت، ولكن هذه المباراة فرصة للتعويض،

وإسعادهم، وأضاف: هذه البطولة مهمة، وكل لاعب يسعى لتحقيقها وتسجيلها في تاريخه، ونأمل أن نسعد جماهيرنا الْيَوْمَ برفع كأس الملك.