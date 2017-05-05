صاحب نوبل في الكيمياء يحاضر في الرياض

شارك عبر واتساب

الرياض ــ البلاد

أقامت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض، محاضرة علمية في مجال الميكانيكا في الكيمياء، ألقاها البروفيسور جيمس فريزر ستودأرت، حائز جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2016. وتطرق البروفيسور خلال المحاضرة إلى أهمية تقنية تركيب الجزيئات المتشابكة ميكانيكيا، وأثنى على تعاون مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الذي بدأ منذ عام 2008م، وساهم في حصوله على جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2016م.

وحصل البروفيسور “ستودأرت” على جائزة الملك فيصل العالمية للعلوم في عام 2007.