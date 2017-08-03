صاعقة تنهي حياة طفلة بالمدينة

المدينة ــ البلاد

لقيت طفلة في العاشرة من عمرها مصرعها، اثر تعرضها لصاعقة رعدية بالمدينة المنورة.

وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر خالد السهلي ان الفرق باشرت حادثة تعرض طفلة في العاشرة من العمر لصاعقة رعدية خلف أحد الأسواق على الطريق الدائري. وعند وصول الفرق كانت الطفلة في حالة توقف قلب وتنفس، ولم تنجح عمليات الإنعاش القلبي الرئوي التي اجريت لها، لتتوفى قبل وصولها المستشفى.

وأشار السهلي إلى أن حالات الإصابة بالصواعق الرعدية تكررت خلال الأجواء المتقلبة والحالة المطرية التي تسود المنطقة الغربية وعددا من أجزاء المملكة، حيث توفي أمس الاول “الثلاثاء” شخص بالطائف اثر تعرضه لاصابة بصاعقة رعدية، كما اشتعلت النيران في نخلة بأحد شوارع المدينة المنورة بعد تعرضها لضربة برق.

وفى السياق اشعلت صاعقة رعدية نخلة تتوسط طريق “سلطانة” الرئيسي في المدينة المنورة.

وأظهر مقطع فيديو متداول النخلة وهي تشتعل بها النيران، بعدما ضربتها الصاعقة، في ظل الأجواء الماطرة التي تشهدها منطقة المدينة المنورة.

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