صاعقة رعدية تضرب محطة وقود في أبها

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أبها ــ البلاد

وثق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي آثار صاعقة رعدية ضربت محطة وقود على طريق السودة في أبها، ما أدى إلى أضرار مادية بالمكان، تدخلت معها سيارات الدفاع المدني لإطفاء الحريق المشتعل في خزان وقود التفريغ وحماية سالكي الطريق.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بعسير، العقيد عبد الرحيم العاصمي، أن رجال الدفاع المدني باشروا الانفجار الذي وقع بالمحطة على طريق السودة، والعمل على إطفاء النيران، وارجع العاصمي الانفجار إلى صاعقة رعدية.

وبين العاصمي أنه تم إخماد الحريق، والتأكد من عدم وجود إشكاليات بالموقع، وتم نقل المصابين بالموقع للتأكد من سلامتهم، بينما تتواصل التحقيقات لمعرفة السبب المباشر للحريق.