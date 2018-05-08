صافرة سعودية تضبط نهائي كأس أمير الكويت

جدة- البلاد

استعان الاتحاد الكويتي لكرة القدم بطاقم التحكيم الدولي السعودي، بقيادة حكم الساحة شكري الحنفوش لإدارة لقاء العربي والكويت وذلك ضمن المباراة النهائية على كأس الأمير الكويتي والتي ستقام اليوم، على ملعب استاد جابر الدولي.

ويتكون الطاقم التحكيمي السعودي من شكري الحنفوش – حكم ساحة وبدر الشمراني – مساعد أول، وفيصل القحطاني – مساعد ثاني. وسبق أن أدار الحنفوش عدة مواجهات هامة في أوقات سابقة، قدم خلالها مستويات طيبة داخل المستطيل الأخضر.

يذكر أن شكري الحنفوش المولود في عام 1985، حصل على الشارة الدولية عام 2010، وأدار العديد من المباريات المحلية والدولية على مستوى الأندية والمنتخبات.