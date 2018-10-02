صباح الأحمد يشكر ولي العهد ويؤكد أهمية زيارته في تعزيز الروابط

الرياض-واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية شكر جوابية من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ردا على البرقية التي كان سمو ولي العهد قد بعثها لسموه عقب مغادرته دولة الكويت.

وعبر سمو أمير دولة الكويت عن بالغ شكره وتقديره على ما تضمنته برقية سمو ولي العهد من طيب المشاعر وصادق الدعاء، معربا عن بالغ سروره بزيارة سموه الرسمية لبلده الثاني أخا عزيزا بين أخوانه وأهله مشاركا سموه الرأي حول أهمية هذه الزيارة التي أتاحت فرصة اللقاء وبحث كل ما من شأنه تعزيز الروابط التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وبما يحقق مصالحهما في مختلف المجالات.

وتمنى سمو أمير دولة الكويت لسمو ولي العهد دوام الصحة وموفور العافية وللمملكة العربية السعودية وشعبها المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.