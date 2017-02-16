صبحي بترجي رئيسا للجنة المستشفيات بغرفة جدة بالاجماع .. دحلان: سنتصدى لكل التحديات التي تواجه المستثمرين بالقطاع الطبي في جدة

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جدة ـ احمد شرف الدين

انتخب المهندس صبحي بن عبد الجليل بترجي بالاجماع رئيساً للجنة المستشفيات التي جرى اطلاقها أمس ـ الأربعاء ـ بغرفة جدة لتحمل الرقم “70” بين اللجان القطاعية التي تعد المحرك الرئيسي لنشاطات بيت أصحاب الأعمال، واختير الدكتور حازم درويش زقزوق والدكتور مازن سليمان فقيه نائبين للرئيس، واختير الرئيس والنائبين إلى جانب الدكتور وليد فتيحي والدكتور شالي الجدعاني ممثلين لغرفة جدة في اللجنة الوطنية للمستشفيات بمجلس الغرف السعودية.

وجرى اطلاق اللجنة في حضور نخبة من أبرز المسؤولين والقادة التنفيذيين بمستشفيات جدة، وبمشاركة الأمين العام لبيت أصحاب الأعمال حسن بن ابراهيم دحلان ومدير قطاع اللجان مازن كتبي، حيث تعهد المشاركون في اللجنة الجديدة على التصدي لجميع التحديات التي تواجه المستشفيات في جدة لتمكينها من تقديم خدمة طبية متميزة، وعلى رأسها قضية نقص الكفاءات وقلة عدد العاملين في المستشفيات من الموارد البشرية الوطنية

حيث لا يكفي خريجوا كليات الطب أكثر من 30% من المستشفيات السعودية، وأشاروا إلى وجود عوائق كبيرة تقف حائلاً أمام تطوير وتنمية القطاع أهمها العنصر البشري،

وشددوا على ضرورة أهمية وجود شراكة فاعلة بين القطاعين الخاص والعام لتخفيف أعباء العلاج على كاهل الدولة في ظل برنامج التحول الوطني الذي تشهده المملكة. وأكد الأمين العام لغرفة جدة حسن بن ابراهيم دحلان أن السبب وراء التوسع في اللجان القطاعية وارتفاعها لـ70 لجنة يعود إلى الرغبة الصادقة في تواجد جميع الممثلين عن قطاع الأعمال في كل النشاطات التجارية والصناعية والتجارية لإبراز المعوقات التي تواجههم ووضع الحلول لها، لافتاً إلى أن اللجنة الجديدة التي يترأسها المهندس صبحي بترجي ستتصدى لجميع التحديات التي تواجه المستثمرين في القطاع الطبي، حيث تمثل غرفة جدة حلقة وصل مهمة بين القطاعين العام والخاص، وتعد اللجان القطاعية الذراع الفاعل لقطاع الأعمال، حيث تضم ما يقارب من 1000 خبير ومختص في مختلف القطاعات يتلمسون التحديات التي تواجه كل قطاع على حدة ويضعون الحلول والاقتراحات التي تساهم في تنمية وتطوير نشاطهم.

وأضاف: اللجان القطاعية هي المحرك الرئيسي لنشاطات بيت أصحاب الأعمال وتملك القدرة على مواجهة التحديات الكبيرة في مختلف ميادين العمل، حيث عملنا على تطوير قدرات اللجان التي برهنت بدورها في مختلف الدورات أنها المحرك الرئيسي للأنشطة التجارية والصناعية حيث تقدم 25 خدمة تصب كلها في صالح منسوبي قطاع الأعمال .. وهناك حزمة من الخدمات الإلكترونية التي سيستفيد منها قطاع الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الفترة المقبلة.

يذكر أن المهندس صبحي بترجي رئيس لجنة المستشفيات بغرفة جدة هو الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة مستشفيات السعودي- الألماني، ومنحته شركة «إرنست ويونغ» لقب رائد أعمال العام 2008 في الشرق الأوسط، بعد أن تم اختياره من بين ستة عشر مرشحاً من قادة الأعمال الإقليميين الموهوبين والفاعلين،

كما حصل على جائزة «تكريم» المرموقة لعام 2010 عن فئة القائد المتميز للشركات، ونال جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإدارة العربية المتميزة استناداً إلى إنجازاته خلال عمله كرائد من رواد قطاع الرعاية الصحية، كما حاز على جائزة المسؤولية الاجتماعية ووسام الأرز اللبناني.

ورصد بترجي أهم مفاتيح النجاح في مشواره بقطاع المستشفيات في كتابه «طريقي إلى النجاح» حيث وضع صفته الخاصة التي اتخذها عبر مشوار حياته لتحقيق النجاح والتميز، والتي بدأت منذ أن كان ضمن العشر الأوائل في الثانوية العامة على مستوى المملكة العربية السعودية، لخص تلك الوصفة، أو المعادلة كما أسماها في جملة جامعة حيث قال: “إن جميع الأفكار والأهداف ممكن أن تتحول إلى واقع مهما عظمت، وتفاوتت بين الخير والشر”.