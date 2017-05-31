صبيا تبدأ خطتها لشهر رمضان

صبيا – البلاد

بدأت بلدية محافظة صبيا ، تنفيذ خطتها لشهر رمضان المبارك، من خلال عددٍ من الجولات الرقابية ومتابعة الشروط الصحية الخاصة بالمحلات الغذائية والتجارية والمطاعم والبوفيهات، وذلك للتأكد من استيفائها للشروط الصحية بإشراف مباشر من فرق البلدية الميدانية ومتابعة أعمال النظافة في المدينة والقرى لرفع المخلفات.

وأوضح رئيس البلدية سفر آل زاحم الشهراني أن البلدية أكملت استعدادها للإشراف على المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة والأسواق والأطعمة ومصادرة المواد غير صالحة للاستخدام وتطبيق أنظمة البلدية الجزائية بحق المخالفين، مبيناً أن المتابعة ستكون يومية على جميع المطاعم والمطابخ والبوفيهات والمخابز والمحلات التموينية وبشكل رئيسي في الفترة المسائية في رمضان لرصد المخالفات.

وأفاد أن البلدية قامت بتجهيز المسلخ الخاص بها، تحت إشراف عددٍ من الأطباء البيطريين للكشف الطبي على المذبوحات، بما يضمن سلامة اللحوم، داعياً المواطنين والمقيمين للتعاون مع البلدية بالتواصل المباشر أو بالاتصال برقم البلاغات الموحد 940 للطوارئ والبلاغات على مدار الساعة.

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