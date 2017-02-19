(صبيا فن) يرسم أياما من الفرح

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صبيا – البلاد

مازال مهرجان (صبيا فن) يقدم فعالياته المتعددة في أجواء من الفرح والمرح لجميع أفزاد الأسرة وسط متابعة دقيقة من اللجنة المنظمة والجهات الحكومية المشاركة التي تحرص على خلق جو تتمتع فيه الأسر بزيارة ممتعة منظمة فالإدارة العامة للمرور نجحت في فك الاختناقات وتنظيم السير وخاصة عند مداخل ومخارج المهرجان وللدفاع المدني دور كبير في هذا التنظيم وكذا بقية الأجهزة الأمنية وجاهزية الهلال الأحمر السعودي لمباشرة أية حالة طارئة ويأتي هذا التنظيم بمتابعة محافظ صبيا الاستاذ علي زعلة الذي يتابع عن كثب مسار المهرجان وفعالياته .

تجدر الاشارة أن المهرجان يتضمن فعاليات ثقافية وتراثية وفنية ومسرح للطفل وخيمة خاصة بالعروض النوعية وخيمة تسوق وجناح خاص بالأسر المنتجة وساحة العاب منوعة ومنصات بيع المأكولات والمشروبات وجلسات خاصة بالعائلات جعل من المهرجان مزارا لسكان المحافظة وغيرها من المراكز والمحافظات الأخرى حيث يبلغ عدد الزوار الثلاثة آلاف زائر في اليوم مما يدلل على نجاح المهرجان في تقديم ما يحوز على رضا الزوار .