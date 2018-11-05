صحة الرياض تحدد 4 مراكز لعلاج حالات إلتهاب الكبدي C

أفادت صحة الرياض بتجهيز 9 مراكز إستشارية تخصصية لخدمة سكان المنطقة، وذلك ضمن مبادرات وزارة الصحة لتطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتحسين جودة خدماتها, مشيرة إلى

تحديد 4 مراكز إستشارية لعلاج حالات إلتهاب الكبدي C داخل مراكز الرعاية الصحية الأولية، حيث تقوم بعمل التحاليل بشكل كامل، والإشاعات اللازمة لإكتشاف المرض، والكشف على المخالطين

وأوضحت صحة الرياض أن هذه المراكز تأتي امتداداً لجهود الصحة لتفعيل دور المراكز الصحية وتدعيمها بأطباء استشاريين بتخصصات متعددة تشمل الباطنية، العيون، الأطفال، الجراحة، الربو، الطب الوقائي، الأنف والأذن والحنجرة، الجدلية، العظام، النساء والولادة، والعيادات النفسية، نظراً لتواجدها بالقرب من المستفيدين من الخدمة بالأحياء السكنية .

وتخدم المراكز التخصصية الإستشارية المرضى المحولين من مراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك بهدف تخفيف الضغط على المستشفيات وخفض قوائم الانتظار.