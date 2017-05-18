العدد 21938 18 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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صحة الرياض تطبق نظام الحضور والانصراف بالبصمة

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صحة الرياض تطبق نظام الحضور والانصراف بالبصمة
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الريــاض- وليد الفهمي 

بدأت الشؤون الصحية بمنطقة الرياض في تطبيق البصمة الالكترونية على منسوبيها بمختلف مراكز الرعاية الاولية .

وفي التفاصيل التي حصلت عليها “البلاد” فقد طالبت  صحة الرياض ممثلة بالصحة العامة من مشرفي القطاعات الصحية

ببعث بيانات موظفيها وارسالها ليتم ادراج بياناتهم بالنظام مشددة على حصر جميع الموظفين دون استثناء.

وتوعدت الصحة بتطبيق النظام بحق الموظف الذي لم يرد اسمه بالبيانات لتطبيق النظام بحقه

من حيث الحضور والانصراف وذلك خلال اسبوع من اليوم .

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التصنيف: محليات

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