صحة الشرقية تشدد على مكافحة العدوى

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الدمام-حمود الزهراني

ترأس مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور صالح بن علي السلوك الاجتماع الدوري وورشة العمل لمكافحة العدوى في المنشآت الصحية في المنطقة الشرقية بحضور القيادات الصحية ومدراء المستشفيات في المنطقة .

وتطرق الاجتماع إلى أهمية مكافحة العدوى في المراكز والمنشآت الصحية ، واهتمام الوزارة بهذا الجانب الهام في صحة المستفيدين من الخدمات الصحية وسلامتهم من خلال التركيز على البرامج الوزارية التي تستهدف السيطرة على الأمراض والعدوى التي يمكن ان تنتقل في بيئة الخدمات الصحية ومنها النشطة عبر القساطر الوريدية وأجهزة التنفس الصناعية أو المنتقلة عن طريق المخالطة وغيرها من طرق انتقال العدوى وفي مقدمتها رفع الاهتمام بغسيل الأيدي واستخدام المطهرات .

واستعرض الاجتماع المعوقات وطرق التعاون للوصول إلى النسب العالمية من خلال تطبيق المعايير الدولية ، كما استعرض العناصر الأساسية المكونة لبرنامج مكافحة العدوى وطرق تطوير وسائل الالتزام بها وضرورة توطيد وسائل التعليم المستمر والتقييم الدائم والمتابعة لمؤشرات الأداء وتوفير البيئة المناسبة لتحسين وتطوير الإنجاز وصولاً للأهداف والنتائج المرجوة .