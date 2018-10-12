صحة الشرقية تكرم 40 صيدليا

الدمام-حمود الزهراني

كرمت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية ممثلة في إدارة الرعاية الصيدلية برعاية وحضور مساعد المدير العام للخدمات الطبية المساعدة بصحة الشرقية الدكتور اسامة المدني أمس الخميس 40 صيدليا متميزا ساهموا في تطوير خدمات الرعاية الصيدلانية بالمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لصحة الشرقية ، إضافة إلى تكريم صيدليين بلغوا سن التقاعد .

وأكدت صحة الشرقية أن التكريم يهدف الى تحفيز المتميزين وبث روح العطاء لخدمة المستفيدين في منشآت وزارة الصحة. حيث تضمن الحفل عرض إنجازات الصيادلة المتميزين بمستشفيات المنطقة في جميع برامج الصيدلة وخدمة مركز المعلومات ، وعيادة الاستشارة الدوائية، المراجعة الدوائية المنزلية، السلامة الدوائية والصيدلة الاكلينيكية والتدريب والمؤشرات الهامة مثل الخثرة الوريدية والأخطاء الدوائية.اضافة الى عروض تصويرية لعطاءات المتقاعدين خلال مدة عملهم .

كما تضمنت الفعاليات معرضا توعوياً في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام حول (الاستخدام الأمثل والأمن الأدوية لدى الأطفال) استقبل أكثر من 250 طالبة وطالبة من طلبة مدارس المنطقة الشرقية.