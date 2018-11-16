صحة جدة تحتفل باليوم العالمي للسكري

جدة – إبراهيم المدني

افتتح مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة الدكتور عبدالله الصحفي أمس الأول فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للسكر تزامناً مع اليوم العالمي للسكري تحت شعار ( السكر و العائلة ) ، و الوقاية من أمراض القلب تحت شعار ( قلبي -قلبك) ، و الذي ينظمه برنامج مكافحة داء السكري و الوقاية من أمراض القلب بالصحة العامة ، و ذلك بمقر إدارة الصحة العامة بجدة .

وأوضح مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة الدكتور عبدالله الصحفي أن هذه الفعالية تهدف إلى التعريف بمرض السكري النوع الثاني و كيفية الوقاية منه بإتباع نمط حياة صحي للفرد و المجتمع ، و ممارسة الرياضة و رفع مستوى الوعي الصحي عن حقيقة هذا المرض في كون الوقاية منه أمر متاح بعكس ما يتصوره الناس ، و قدم الصحفي شكره للقائمين على هذه الفعالية و أن مثل هذه الفعاليات الهادفة هي ما يحتاجه المجتمع .

من جانبها حذرت استشاري طب الأسرة و منسقة الوقاية لأمراض القلب الدكتورة نهى فلمبان من أن امراض القلب و السكري أكثر مسبب للوفاة ، و يمكن الوقاية منهما بتغيير نمط و أسلوب الحياة .

كما ذكرت منسق برنامج مكافحة السكري الدكتورة هناء أن ٥٠٪‏ من مرضى السكري لا يعرفون أنهم مصابون بالسكر ، إلى جانب أن هناك ٨٠ ٪‏ يمكنهم الوقاية منه ، مبينة أن الحملة تستهدف جميع البالغين من عمر ١٨ سنة فأكثر و يتخللها قياس للضغط و السكر .