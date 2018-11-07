صحة جدة تختتم حملة مكافحة التدخين

جدة – إبراهيم المدني

اختتمت الحملة الوطنية (جيلنا واعي) التي نفذها برنامج مكافحة التدخين بجدة لمدة ثلاثة أسابيع ، حيث أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة في مقر إدارة الصحة العامة بجدة ، بحضور مساعد مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة للصحة العامة الدكتور عبدالله الصحفي لتكريم المدارس المشاركة في الحملة التي شهدت تعاونا كبيرا بين التعليم والصحة بهدف توعية وحماية النشء من أضرار تعاطي التبغ والتدخين القسري ، إضافة إلى توضيح خطورته و طرق الوقاية منه ، والتعريف بنظام مكافحة التدخين باستهداف ( ٨٠ ) مدرسة من المرحلة المتوسطة ( بنين و بنات ) .

و أظهرت النتائج النهائية تجاوز اللجنة لنسب المدارس المستهدفة خلال الحملة من خلال زيارة ( ٩١ ) مدرسة للبنين و البنات ، و تفعيل جميع الأنشطة المتعلقة بالحملة من برامج توعوية و تثقيفية كما سبق الحملة إقامة العديد من اللقاءات التعريفية وورش العمل للمرشدين والمرشدات الصحيين ، والتي نظمها برنامج مكافحة التدخين بجدة ، تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية لوزارة الصحة في تحسين خدمات الصحة العامة و ذلك حسب رؤية المملكة 2030 للحد من انتشار التبغ .

وقدم مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة الدكتور عبدالله الصحفي شكره و تقديره لإدارة تعليم جدة على تعاونهم ، و الذي ساهم في تجاوز صحة جدة للنسب المستهدفة في زيارة المدارس مشيراً إلى خطورة التدخين و ضرورة مكافحته ، حيث أصبح يستهدف الطلاب و الطالبات في مراحل مختلفة و مبكرة . من جانبها أكدت مديرة برنامج مكافحة التدخين و منسقة أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمحافظة جدة الدكتورة نجاة قاري أن الحملة حققت أهدافها مشيدة بجهود إدارة تعليم جدة لإنجاح الحملة .