صحة جدة تدشن فعاليات اليوم الخليجي لحقوق وعلاقات المرضى

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جدة – إبراهيم المدني

دشن مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي صباح أمس الأول بمكتبه بالمديرية اليوم الخليجي لحقوق وعلاقات المرضى ، وذلك إيذاناً بانطلاق عدد من الفعاليات التوعوية داخل المستشفيات و المراكز الصحية و التخصصية ، حيث تهدف هذه الفعاليات إلى التوعية و التعريف بحقوق المرضى تحت شعار ( خدمتكم هدفنا .. و رضاكم غايتنا ) .

و سيكون هناك العديد من الفعاليات التوعوية خلال الأسبوع الجاري في عدد من المراكز و المجمعات التجارية ، و التي تعنى بتعريف المجتمع بحقوق المريض داخل المنشآت الصحية و نشر ثقافة حسن المعاملة للمريض و ذويهم و تحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم ، و كذلك نشر ثقافة و حقوق المرضى للمجتمع بطرق واضحة و سهلة و تعريفهم بحقوقهم و الوصول إلى رضاهم داخل المنشآت الصحية .