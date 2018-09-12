صحة جدة تطبق البرنامج الإلكتروني للإجازات المرضية

جدة -حماد العبدلي

وجهت صحة جدة كافة المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الصحية بضرورة البدء بتطبيق البرنامج الإلكتروني للإجازات المرضية في جميع المنشآت الصحية.

ومن المقرر إطلاق خدمة الإجازات المرضية الإلكترونية لموظفي الدولة من خلال منصة الخدمات الصحية “صحة”، التي تتيح للمنشآت الصحية العامة والخاصة إدخال الإجازات بشكل إلكتروني في النظام بدلاً عن طباعتها وختمها من الجهة المصدرة.

وكان المجلس الصحي السعودي، برئاسة وزير الصحة رئيس المجلس الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، قد أقر البدء بتطبيق البرنامج الإلكتروني للإجازات المرضية في جميع المنشآت الصحية تدريجياً وذلك بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية التي ستتولى، من خلال الربط الإلكتروني، اعتماد الإجازات المرضية الصادرة من منصة صحة لموظفي الدولة.