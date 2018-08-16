صحة جدة تطلق سفراء التوعية

جدة – إبراهيم المدني

ضمن خطط وزارة الصحة لنشر الوعي الصحي بين حجاج بيت الله بدأ برنامج سفراء التوعية الصحية في الحج لإدارة الصحة العامة بصحة جدة في تقديم البرامج التوعوية للقادمين من ضيوف الرحمن بالمنافذ الجوية والبحرية والبرية لمحافظة جدة ويهدف البرنامج إلى نشر الوعي الصحي بين الحجاج بشكل مباشر.

وتم الحرص على نشر الوعي الصحي في أماكن تواجد الحجاج و بخمس لغات مختلفة حتى يسهل عليهم استيعاب المعلومة وتطبيقها بوجود المترجمين ، واستطاع البرنامج أن يحقق نقلات نوعية خلال مراحل عمله منذ بدايته عام 1428هـ ، من خلال تقديم برامج توعوية ناجحة و تشجيع لطلاب و لطالبات الكليات و المعاهد الصحية العامة و الخاصة على العمل التطوعي و المشاركة الإيجابية في الأنشطة المجتمعية وعلى رأسها خدمة حجاج بيت الله في مواسم الحج ، إلى جانب أنه عمل إنساني تطوعي بالدرجة الأولى ،

و قد بلغ عدد الحجاج الذين استفادوا من برنامج سفراء التوعية منذ انطلاقته في منتصف شهر ذو القعدة (656,263) حاج و حاجة و من مختلف الجنسيات الباكستانية و الإندونيسية و الهندية ، إضافة إلى مسلمو أوروبا و ماليزيا و جنوب أفريقيا و غيرهم من الجنسيات الأخرى ، كما بلغ عدد المحاضرات التثقيفية (التراكمي) المقدمة للحجاج ( 17,402 ) محاضرة . وبلغ عدد من تم تثقيفهم من مقدمي الخدمة في المواقع ( 2000) موضف.

و أنطلقت الدورات التدريبية للمتطوعين والمشاركين مطلع هذا الشهر ، في حين أقيمت أول دورة تدريبية للمشرفين و لمقدمي الخدمة لضيوف الرحمن في بداية شهر ذو القعدة ، و تناولت الدورات ثلاث محاور رئيسية تشمل مهارات التواصل ، و أخلاقيات العمل التطوعي و الرسائل التوعوية التي يحتاجها الحاج و يتم التركيز عليها ، إضافة إلى محاضرات توعوية مباشرة للحجاج وجهاً لوجه باستخدام اداة إرشادية مصورة و لوحات بمقاسات مختلفة موضح فيها طرق الوقاية ، حيث يعتمد البرنامج بشكل أساسي على المتطوعين المتخصصين من الكليات و المعاهد الصحية ، بإشراف ( 21 ) متخصص من الكادر الفني و الأخصائي لصحة جدة وعلى مدار الساعى.