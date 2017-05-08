صحة جدة تطلق مبادرة توعوية لمكافحة السمنة

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جدة – إبراهيم المدني

أطلقت صحة جدة ممثلة بإدارة مكافحة الامراض الوراثية والمزمنة الخميس الماضي مبادرة توعوية لمكافحة السمنة للمصابين و لغير المصابين تحت شعار ( مكافحة السمنة ) بالتزامن مع مبادرات توعوية تطلقها وزارة الصحة و أخرى خليجية ، و ذلك في عزيز مول و تستمر لمدة ستة أيام .

و تأتي هذه الخطوة كمبادرة توعوية و تثقيفية و ترفيهية و تركز على الغذاء و الرياضة ، و تستهدف جميع شرائح المجتمع رجال و نساء كبار و أطفال شباب و مسنين لتوعيتهم بالوقاية منها مبكراً ، إضافة إلى المصابين بالسمنة ،

حيث تم إعداد عدد من الأركان التوعوية داخل المول شملت ركن الغذاء الصحي ، و السلامة الغذائية ، و التعريف بالسمنة ، و تصنيف كتلة الجسم ، و أهمية الرياضة و النشاط البدني ، إضافة إلى ركن لأخذ قياسات الطول و الوزن ،

إلى جانب إقامة معرض مصاحب اشتمل على العديد من النصائح التوعوية و التثقيفية ، و جميعها تهدف إلى اكتشاف الحالات المصابة بالسمنة و تحويلها الى المراكز الصحية لاتخاذ اللازم ، و توعية و تثقيف أفراد المجتمع عن السمنة و الوقاية منها و أهمية الغذاء الصحي و النشاط البدني .