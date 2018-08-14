صحة جدة تعلن استمرار العمل بالعيادات الخارجية والعمليات

جدة -حماد العبدلي

أعلنت الشؤون الصحية بمحافظة جدة امس استمرار مواعيد العمل بالعيادات الخارجية للمراجعين والعمليات بالمستشفيات، مؤكدة أنه لم يطرأ عليها أي تغيير، وأنها ستعمل في نفس مواعيدها خلال اليومين القادمين الثلاثاء والأربعاءحرصاً على عدم تأثر مواعيد المراجعين والمستفيدين، حيث يتواصل العمل في جميع أقسام العيادات الخارجية والعمليات بجميع المستشفيات خلال فترة الإجازة.

وكشفت “صحة جدة” عن المراكز المناوبة التابعة لها خلال إجازة عيد الاضحى لهذا العام 1439هـ، وتشمل المراكز الصحية التابعة لمستشفى الملك عبدالعزيز وتتضمن “مركز صحي القرينية” ويكون دوامه من الساعة 8 ص إلى الساعة 4 م ، ومركز صحي المحجر من الساعة 8 ص إلى الساعة 12 م.

أما المركزان الصحيان التابعان لمجمع الملك عبدالله الطبي وهما “ثول ، ذهبان” فسيكون دوامهما من الساعة 8 ص إلى الساعة 12 م ، بينما يكون دوام مركز صحي 505 الشراع على مدار 24 ساعة.

والمراكز الصحية التابعة لمستشفى الملك فهد فتشمل “الحمراء ، الرويس” ويكون دوامها من الساعة 8 ص إلى الساعة 4 م ، أما المراكز الصحية التابعة لمستشفى شرق جدة فهي شرق الخط السريع فسيكون دوامها من الساعة 8 ص إلى الساعة 4 م ، في حين يعمل مركز صحي السليمانية على مدار 24 ساعة طيلة الأيام ، و بخصوص مستشفى الثغر فسيعمل مركز صحي الأمير عبد المجيد من الساعة 8 ص و حتى الرابعة عصراً.

أما المراكز المناوبة بقطاع رابغ فهي “صعبر ، مستورة ، الابواء ، كلية ، مغينية” وتعمل من الساعة 8 ص إلى الساعة 4 م ، باستثناء مركزي صحي حجر ورابغ حيث يكون دوامهما من الساعة 8 ص إلى الساعة 12 م ، كما يعمل مركز صحي الجحفة على مدار 24 ساعة .

أما المراكز المناوبة بقطاع الليث فهي “مركز صحي غميقه ، الوسقة ، بني يزيد ، جدم ، الاميرة فهده بالغالة ، طفيل ، جمعة بن هلال ، السعدية ، يلملم ، الشواق ، الرياحين ، المستنقع ، الليث ، الرنيفه ، بيرين ، سلم الزواهر” وسيكون دوامها من الساعة 8 ص إلى الساعة 4 م ، باستثناء مركز صحي سعيا الميقات حيث يعمل من الساعة 8 ص إلى 12 م ، وفي الفترة من 9/12/1438هـ إلى 13/12/1438هـ سيعمل من الساعة 8 ص إلى الساعة 12 م.

وفيما يخص المراكز الصحية المناوبة بقطاع أضم فهي “مركز أضم ، ذي رهجان ، النعيمات ، مرعه ، كساب ، آل السني ، ام حطب ، بني عفيف ، الصلايا ، العرج ، دثن ، الفحو ، صبح بني ذيبان ، المرقبان” ويكون دوامها من الساعة 8 ص إلى الساعة 4 م ، باستثناء مراكز “حقال ، الجائرة ، سوق العين” حيث يكون دومها من الساعة 8 ص إلى الساعة 12 م .وستتوفر في جميع المراكز الصحية المكلفة خلال هذه الإجازة، كافة التجهيزات الطبية ، بالإضافة إلى تجهيز الطوارئ والإسعاف.