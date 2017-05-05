صحة جدة تكرم مركز صحي ذهبان

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جدة – إبراهيم المدني

كرم مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي صباح أمس الإثنين بمكتبه منسوبي مركز صحي ذهبان ، و ذلك نظير تميزهم في عدد من المعايير التي وضعتها صحة جدة للإرتقاء بعمل مراكز الرعاية الصحية الأولية ، و تسلم التكريم مدير المركز و فريق عمله من منسوبي المركز .

و كانت صحة جدة قد وضعت عدد من المعايير لعشرة مراكز صحية ، تمكن مركز صحي ذهبان من تحقيقها بفضل جهود منسوبيه ، و شملت المعايير التواصل الفعال و المثمر مع المجتمع و تفعيل المشاركة المجتمعية ، و التوعية الصحية و تعزيز الصحة لتفعيل التثقيف الصحي ، إضافة إلى فريق العمل بالمركز و تميزهم في الأداء .

و قدم السيالي شكره و تقديره لمدير المركز على ما تحقق من نتائج جيدة ، مثمناً الجهود التي بذلها منسوبي المركز ، و حاثاً الجميع على بذل الجهد للارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق الأهداف المرجوة بما يتماشى مع الرؤية 2030 و مبادرات الصحة ضمن برنامج التحول الوطني .