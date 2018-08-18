صحة جدة تكشف ملابسات الاشتباك بمستشفى الثغر

كشفت الشؤون الصحية بمحافظة جدة ملابسات مقطع متداول لرجل اقتحم طوارئ مستشفى الثغر بجدة وهو متجرد من ملابسه.

وقالت “صحة جدة” في بيان لها، إنه إشارة إلى ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لفيديو يوضح اشتباك شخص مع عدد من الأشخاص داخل أحد المستشفيات بمحافظة جدة، وعليه نود التوضيح أن المقطع يعود لأحد المرضى نفسياً؛ حيث حضر لطوارئ مستشفى الثغر بواسطة الهلال الأحمر مساء الخميس الماضي، برفقة عدد من أقاربه، وقد بادر المريض بالتصرف بطريقة غير سليمة، وصولاً للتهجم على من حوله، مما استلزم سرعة تدخل رجال الأمن وعدد من الحضور؛ حفاظاً على سلامته وسلامة منسوبي المستشفى ومراجعيه.

وأشارت إلى أنه بعد السيطرة على المريض جرى نقله لمجمع الأمل للصحة النفسية؛ حيث يخضع حالياً للتقييم والعلاج.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطعاً لشخص داخل طوارئ المستشفى متجرداً من ملابسه، ويهدد ويتكلم بكلمات غريبة قبل أن تتم السيطرة عليه.