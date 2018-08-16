كشف ملابسات الاعتداء على طبيبة داخل مستشفى بجدة

كشفت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة عن ملابسات جديدة والخطوات التي ستتخذها في واقعة الاعتداء على طبيبة طوارئ بمستشفى الملك عبد العزيز وتقطيع شعرها أثناء تأدية عملها، من قبل مرافقة لمريضة.

وأكدت المديرية أن الأمن تدخل على الفور لفض الاعتداء الذي حصل للطبيبة، وتم استدعاء الشرطة وإعداد محضر بالواقعة

وأشارت إلى أنه تم تحريك الإجراءات النظامية من خلال الشرطة

والنيابة العامة تجاه ما تعرضت له الطبيبة من قذف واعتداء جسدي.

وشددت على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه المعتدين على أي من أفرادها أثناء تأدية واجبهم المهني والإنساني في مواقع العمل.

وأشارت وزارة الصحة في وقت سابق إلى أن الاعتداء على الممارس الصحي لفظياً أو جسدياً جريمة موجبة للتوقيف

ويعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.