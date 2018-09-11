صحة جدة تلاحق منافذ بيع التبغ ومشتقاته

جدة -حماد العبدلي

اسفرت الحملة التفتيشية التي نفذتها صحة جدة وشملت منافذ بيع التبغ أمس عن تحرير سبعة تعهدات بإزالة المخالفات خلال 24 ساعة.

وافتتح فريق لجنة ضبط التبغ جولته الرقابية بشارع حراء لرصد المخالفات والتبليغ عنها والتأكد من الإشتراطات المنصوص عليها بنظام مكافحة التدخين. وتنوعت المخالفات المرصودة ما بين بيع المعسلات الإلكترونية ونكهاتها وبيع مشتقات التبغ الأخرى إضافة إلى عدم وجود لوحات تحذيرية ولوحات بيع التبغ لأقل من 18 سنة وبيع سجائر مستوردة إلى جانب بيع الجراك بالكيلوجرام.

وتقدم صحة جدة خدماتها العلاجية للمدخنين في عياداتها الثابتة والمتنقلة للمواطنين والمقيمين، كما تتيح إمكانية حجز موعد عبر التطبيق الإلكتروني “موعد” ، أو عبر الاتصال بالرقم “937” للاستفادة من الخدمات العلاجية والتوعوية في الإقلاع عن التدخين.