صحة جدة تناقش التعاون مع تخصصي العيون بالرياض
شارك عبر واتساب
جدة – إبراهيم المدني
استقبل مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي صباح الأحد بمستشفى العيون بجدة مدير مستشفى الملك خالد للعيون التخصصي بالرياض الدكتور عبد العزيز الراجحي و الوفد المرافق له ، بحضور مدير مستشفى العيون الدكتور إبراهيم آل إبراهيم وعدد من المسؤولين بصحة جدة . ورحب الدكتور السيالي بمدير مسشتفى الملك خالد للعيون التخصصي ، حيث عقد اجتماع بالمستشفى تم فيه مناقشة العوائق التي تواجه تقديم الخدمة ، و مناقشة التعاون بين المستشفيين من خلال إمكانية أخذ عدد من الاستشارات الطبية في عدد من التخصصات التي من شأنها التوفير على المريض و المراجعين ، و كذلك مناقشة آلية العمل في نقل الحالات والإجراءات ، كما تم مناقشة البرامج المنفذة داخل المستشفى و سبل تعزيزها ، إلى جانب مناقشة إحتياج المستشفى ، بالإضافة إلى إيجاد الحلول لمشاكل الانتظار.
ثم قدم مدير مستشفى العيون بجدة شرحا للحضور عن نشأة المستشفى وتاريخه والتخصصات الموجودة التي تقدم للمرضى والقيم الذاتية بالإضافة إلى رسالة المستشفى وأهدافه ، كما قدم إحصائيات عن المرضى والسعة السريرية للمستشفى والخدمات التي تقدم من خلالها ، مبيناً أن عدد المراجعين للعام الماضي 1437هـ بلغ أكثر من (67.030 ) مراجعا ، كما بين عدد الموظفين من أطباء وفنيين وإداريين. بعد ذلك قام الدكتور الراجحي يرافقة مدير صحة جدة ومدير المستشفى بجولة على أقسام المستشفى شملت العيادات الخارجية والطوارئ وقسم التدريب بالمستشفى.
الوسوم:صحة جدة تناقش التعاون
التصنيف: محليات
التعليقات