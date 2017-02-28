صحة جدة تناقش التعاون مع تخصصي العيون بالرياض

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جدة – إبراهيم المدني

استقبل مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي صباح الأحد بمستشفى العيون بجدة مدير مستشفى الملك خالد للعيون التخصصي بالرياض الدكتور عبد العزيز الراجحي و الوفد المرافق له ، بحضور مدير مستشفى العيون الدكتور إبراهيم آل إبراهيم وعدد من المسؤولين بصحة جدة . ورحب الدكتور السيالي بمدير مسشتفى الملك خالد للعيون التخصصي ، حيث عقد اجتماع بالمستشفى تم فيه مناقشة العوائق التي تواجه تقديم الخدمة ، و مناقشة التعاون بين المستشفيين من خلال إمكانية أخذ عدد من الاستشارات الطبية في عدد من التخصصات التي من شأنها التوفير على المريض و المراجعين ، و كذلك مناقشة آلية العمل في نقل الحالات والإجراءات ، كما تم مناقشة البرامج المنفذة داخل المستشفى و سبل تعزيزها ، إلى جانب مناقشة إحتياج المستشفى ، بالإضافة إلى إيجاد الحلول لمشاكل الانتظار.

ثم قدم مدير مستشفى العيون بجدة شرحا للحضور عن نشأة المستشفى وتاريخه والتخصصات الموجودة التي تقدم للمرضى والقيم الذاتية بالإضافة إلى رسالة المستشفى وأهدافه ، كما قدم إحصائيات عن المرضى والسعة السريرية للمستشفى والخدمات التي تقدم من خلالها ، مبيناً أن عدد المراجعين للعام الماضي 1437هـ بلغ أكثر من (67.030 ) مراجعا ، كما بين عدد الموظفين من أطباء وفنيين وإداريين. بعد ذلك قام الدكتور الراجحي يرافقة مدير صحة جدة ومدير المستشفى بجولة على أقسام المستشفى شملت العيادات الخارجية والطوارئ وقسم التدريب بالمستشفى.