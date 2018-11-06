صحة جدة تنظم معرضا توعويا في الميناء الإسلامي

جدة – إبراهيم المدني

أفتتح مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي مع المشرف التنفيذي لمحطة بوابة البحر الأحمر المعرض التوعوي التثقيفي الذي نظمه مركز المراقبة الصحية بميناء جدة الإسلامي ، بالتنسيق مع إدارة التثقيف الصحي بالصحة العامة ، و برعاية الإدارة العامة لجمرك ميناء جدة الإسلامي .

و أوضح مدير مركز المراقبة الصحية بالميناء الدكتور نشوان عبدالله أن المعرض يقام بهدف توعية منسوبي ومنسوبات الميناء بأهمية إتباع الإرشادات الصحية والسلوكيات السليمة لمواجهة الأمراض ، والارتقاء بالجانب التوعوي الصحي والحث على أن تكون لدى المواطن ثقافة صحية تحافظ على سلامته في مواجهة الأمراض المزمنة التي تنعكس سلباً على الجانب الإجتماعي و الإقتصادي في المجتمع و على المريض نفسه ، و يستمر لمدة يوم واحد ، مشيراً إلى أنه تم تثقيف قرابة ال ٤٠ موظفة و ١٣٣ موظفا بالميناء.

و بين الدكتور نشوان أن المعرض احتوى على العديد من الأركان التوعوية و التثقيفية ، وشملت ركن تثقيفي عن الكشف المبكر لسرطان الثدي ، إضافة إلى أركان مصاحبة للتثقيف عن عوامل الخطورة لسرطان الثدي مثل ركن التدخين ، و الرضاعة الطبيعية ، و الصحة النفسية ، وأنماط الحياة ، إلى جانب ركن هشاشة العظام .