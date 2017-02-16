صحة جدة تنفذ فرضية لانهيار مبنى وأكثر من ٢٠ إصابة

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جدة – إبراهيم المدني

نفذت صحة جدة ممثلة بإدارة الطوارئ والأزمات تجربة فرضية ، لحادث انهيار مبنى خارجي بالتعاون مع مستشفى الملك فهد العام بجدة ، و قد تمت الاستجابة على الفور و تحريك عدد من الفرق الطبية لموقع الحدث و إخلاء الحالات المصابة و التي بلغ عددها أكثر من ( 20 ) حالة ما بين إصابات خطيرة و متوسطة و خفيفة ، و تم إعلان البلاغ الأصفر داخل مستشفى الملك فهد و رفع درجة التأهب , و تجهيز منطقة الفرز في مدخل المستشفى بالكوادر و الأجهزة الطبية اللازمة لمثل هذه الحالات حيث جرى استقبال الحالات و فرزها في المنطقة المخصصة ، و جرى التعامل مع جميع الحالات حسب الخطة المتبعة للطوارئ في مثل هذه الحالات ، و بإشراف مباشر من مدير مستشفى الملك فهد العام بجدة و مدير إدارة الطوارئ و الأزمات بصحة جدة عبر غرفة القيادة والتحكم بالمستشفى.

و تأتي هذه التجربة للوقوف على جاهزية الكوادر الطبية و الإسعافية و رفع درجة الوعي لمثل هذه الحوادث لا قدر الله و تدريب العاملين داخل المنشآت الصحية و التعرف على آلية العمل .