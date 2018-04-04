محليات

صحة جدة تنفي وجود حالات جرب بمدارس المحافظة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time18 / رجب / 1439 هـ       4 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

نفت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة ، صحة وجود أي حالة مصابة بمرض الجرب بمدارس المحافظة حتى الآن.

وأوضحت المديرية في بيان لها اليوم الأربعاء، بشأن ما ورد إليها من استفسارات حول وجود تفشي لحالات الجرب

في بعض المدارس، أن هناك متابعة مستمرة وتنسيقاً دائماً بين إدارة تعليم جدة ممثلة في الشؤون الصحية المدرسية

وإدارة الصحة العامة بجدة لمتابعة الوضع بمدارس المحافظة.

وأشارت إلى استعدادها المبكر لكل ما من شأنه المحافظة على سلامة الطلاب والطالبات

والترصد لجميع الأمراض ومباشرتها ميدانياً.

وشددت على أنه في حال اكتشاف أي حالات يتم على الفور مباشرتها لمنع انتشار المرض

إضافة إلى تقديم الخدمات الصحية الوقائية منها و العلاجية وتكثيف التوعية الصحية بهذا الشأن.

وبينت صحة جدة أن علاج مرض الجرب يعتمد على توعية المريض وذويه بطرق انتقاله، وكيفية تعقيم الملابس والمفروشات للحد من انتشاره بين أفراد الأسرة، لافتة إلى أن الالتزام بتعليمات الطبيب في الحد من انتشار المرض بين أفراد المجتمع.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *