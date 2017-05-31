صحة مكة المكرمة تطلق خطة العمرة

مكة المكرمة – احمد الأحمدي

انطلاقاً من حرص وزارة الصحة على توفير كافة الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين والزائرين والمعتمرين أطلقت صحة مكة المكرمة خطتها لموسم العمرة 1438هـ حيث تبدأ من لحظة وصول الزائر الى الأراضي المقدسة من جميع المنافذ بتقديم كافة انواع الخدمات الطبية والوقائية حيث تم توزيع كافة الاشتراطات الصحية اللازمة لتوفر التطعيمات ضد الامراض المعدية قبل الدخول الى المنافذ من فحص الحمى الصفراء والأنفلونزا الموسمية وشلل الأطفال والحمى المخية الشوكية.

وقد تم رفع نسبة القوى العاملة في مطار الملك عبد العزيز بنسبة 20% وزيادة عدد الاسرة في مستشفيات المنطقة لتصل إلى 7493 سريرا لخدمة الزائرين والمعتمرين وأكثر من 15 ألف طبيب وممارس صحي وموظف وتجهيز 85 مركزا صحيا لتقديم الإسعافات الأولية وتجهيز 96 سيارة اسعاف.

وأكدت صحة مكة أن جميع المستشفيات تم تجهيزها لاستقبال المراجعين من الزوار والمعتمرين وتشغيل أقسام العناية المركزة بكامل طاقتها وأن جميع المستشفيات تشمل كافة التخصصات الطبية إضافة إلى الأقسام الفنية المساعدة من مختبرات وأشعة وصيدلة.

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