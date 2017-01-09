العدد 21809 09 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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صحف عالمية تشيد ببطولة رجل الأمن السعودي

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صحف عالمية تشيد ببطولة رجل الأمن السعودي
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جدة ــ البلاد

أوردت صحف عالمية خبر العملية الأمنية، التي قضت على إرهابيين من تنظيم داعش في حي الياسمين بالرياض، منوهة بالدور الذي لعبه رجال الأمن وخبرتهم في عملية القضاء على أخطر إرهابي، يزود التنظيم المتطرف بالأحزمة الناسفة، ويقوم بصنعها.

ووصفت “ديلي ميل” البريطانية، العملية بالدراماتيكي، وقالت: إن الكمين الذي وضعه رجال الأمن السعودي للإرهابيين “محكم”،

وتحدثت عن العريف، جبران عواجي، الذي تمكن من إطلاق النار عليهما من مسافة قريبة بمسدس، واصفة إياه بالبطل الذي يتعافى من إصابته الآن.

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التصنيف: الأخيرة

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