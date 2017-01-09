صحف عالمية تشيد ببطولة رجل الأمن السعودي

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جدة ــ البلاد

أوردت صحف عالمية خبر العملية الأمنية، التي قضت على إرهابيين من تنظيم داعش في حي الياسمين بالرياض، منوهة بالدور الذي لعبه رجال الأمن وخبرتهم في عملية القضاء على أخطر إرهابي، يزود التنظيم المتطرف بالأحزمة الناسفة، ويقوم بصنعها.

ووصفت “ديلي ميل” البريطانية، العملية بالدراماتيكي، وقالت: إن الكمين الذي وضعه رجال الأمن السعودي للإرهابيين “محكم”،

وتحدثت عن العريف، جبران عواجي، الذي تمكن من إطلاق النار عليهما من مسافة قريبة بمسدس، واصفة إياه بالبطل الذي يتعافى من إصابته الآن.