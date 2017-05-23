صحف عالمية تلاحق سيارة ترامب في الرياض

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جدة ــ البلاد

مثلما شغلت زيارة الرئيس الامريكي دونالد ترمب إلى المملكة اهتمام كافة وسائل الإعلام العالمية، كان لسيارات الرجل نصيب الاسد من هذا الاهتمام، سيما على مواقع التواصل الاجتماعي.. فالسيارة من طراز “كاديلاك وان Cadillac One” وتسمى بـ”الشبح The Beast”. وفجرت السيارة بلونها الاسود جملة من التساؤلات “هل صاحبته السيارة في طائرته من واشنطن؟ أم إنها سبقته إلى الرياض؟”.

ووفقاً لـ” ديلي ميل” فأن الرئيس الأميركي يمتلك أسطولاً كاملاً من هذه السيارة، مكوناً من 12 سيارة، موزعة بأماكن مختلفة حول العالم، مخصصة لتأمين الرئيس الأميركي في زياراته. فالسيارات، التي طورتها شركة “جنرال موتورز”، بتكلفة حوالي 15 مليون دولار أميركي، عبارة عن قاعدة عسكرية متنقلة.

ويصل وزن السيارة إلى 8 أطنان، وأبوابها أشبه بأبواب الطائرة الـ”بوينغ 747″، وهي مصفحة بالكامل ومحكمة الغلق من الداخل لحماية من بداخلها من أي اعتداء كيمياوي أو بيولوجي. كما أن زجاج السيارة مضاد للرصاص بالطبع.

والسيارة مزودة بقاذفات للغاز المسيل للدموع، وبنادق آلية، وكاميرات عالية الدقة ذات رؤية ليلية، وجهاز ملاحة “GPS”، وجهاز اتصالات عبر الأقمار الصناعية.

كما أن خزان الوقود مصفح أيضاً، ويحتوي على نوع معين من “الرغوة” التي تمنع الخزان من الانفجار، حتى لو تم استهدافه مباشرة

وبطبيعة الحال، فإن السيارة مزودة بأنابيب أكسجين وبأكياس دم، من نفس فصيلة دم الرئيس الأميركي، في حال تم الاحتياج لنقل دم على الطريق لأي سبب من الأسباب.