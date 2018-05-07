صحن المطاف للمعتمرين في رمضان

مكة المكرمة- البلاد

وجه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، بتخصيص صحن المطاف للمعتمرين فقط خلال شهر رمضان المبارك؛ تسهيلاً على المعتمرين لأداء نُسكهم بكل يسر وسهولة.

وتبدأ فترة المنع من بعد صلاة المغرب وحتى الانتهاء من صلاة التراويح، وتمتد هذه الفترة في العشر الأواخر إلى ما بعد الانتهاء من صلاة التهجد.

وشمل التوجيه الراغبين في أداء الصلوات التوجه إلى الأماكن المتاحة للصلاة خارج صحن الطواف.

وفيما يتعلق بجانب الاعتكاف فقد تم تخصيص طابق القبو خلال العشر الأواخر للراغبين في الاعتكاف، مع إمكانية توجيه أعداد منهم لمواقع محددة في التوسعة الشمالية حسب الحاجة.

يذكر أن توجيهات سمو أمير منطقة مكة المكرمة، جاءت رغبةً في تعزيز الإيجابيات التي تحققت، بفضل من الله عز وجل، ثم بتكاتف جهود جميع الجهات العاملة بالمسجد الحرام، واستمراراً في تحقيق الأهداف والفوائد من الإجراءات التي طبقت في موسم رمضان الماضي 1438هـ، ومنها إخلاء ساحة المطاف للمعتمرين والطائفين.