صدارة أحد في محك العروبة والحزم يتحدى نجران والقيصومة يتوعد العدالة

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الدمام-حمودالزهراني

تختتم عصر اليوم السبت مباريات الجولة التاسعة عشر من دوري الدرجة الاولى بإقامة ثلاث مواجهات سيكون فيها الكثير من الاثارة والقوة والندية واسباق على الثلاث نقاط,,,

أحد x العروبة

البداية ستكون على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية حيث يستضيف فريق أحد فريق العروبة في مواجهة تعتبر الاقوى في مواجهات اليوم ,صدارة أحد في المحك الحقيقي وخاصة بعدما سجل الفريق تراجعا في النتائج واهدار النقاط والتي كان اخرها تعادل 2-2 امام ضمك

في المقابل يسعى فريق العروبة الى استعادة نغمة الانتصارات وتعويض خسارته الاخيرة من الوطني بهدف لذا سيكون اللقاء مثيرا من اجل الفوز.

الحزم x نجران

فيما يلتقي في ثاني المواجهات على ملعب نادي الحزم الحزم ونجران في لقاء الثلاث نقاط مواجهة لن تكون سهلة على الفريقين الحزم يسعى لتعويض التعادل الاخير الذي حققه امام هجر بدون اهداف والعودة الى ساحة الانتصارات

فيما يسعى فريق نجران الى مواصلة انتصاراته والتقدم خطوة للامام وتاكيد الانتصار الاخير الذي حققه على القيصومة 3-1 وه والامر الذي سيجعل اللقاء قويا.

القيصومة x العدالة

آخر اللقاات سيجمع على ملعب نادي الباطن فريقي القيصومة والعدالة في مواجهة لاتقل أهمية عن مواجهات اليوم ثلاث نقاط مهمة لكل فريق يحرص فريق القيصومة الى تعويض خسارته الكبيرة الاسبوع الماضي من نجران بثلاثية

فيما يسعى فريق العدالة الى تعويض التعادل الاخير الذي انتهى امام وج 1-1 من هنا سيكون السباق على الثلاث نقاط.