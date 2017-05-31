صدور النسخة الثانية من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة

صدرت النسخة الثانية من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة التي تعد المرجع القانوني والنظامي لجميع قضايا المنشطات في المملكة العربية السعودية. علماً أن النسخة الأولى صدرت في شهر يناير عام 2015م .

وصدرت اللائحة باللغتين العربية والانجليزية وتم اعتمادها من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA ويمكن الاطلاع والحصول على نسخة منها عن طريق موقع اللجنة الالكتروني www.saadc.com .

وأوضحت اللجنة السعودية للرقابة عن المنشطات أن إصدار اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات بنسختها الثانية يأتي نتيجة لتأسيس مركز التحكيم الرياضي السعودي بتاريخ 13 / 02 /1437هـ (13 / 11 / 2016م), ليكون هو جهة الاستئناف الخاصة بقضايا المنشطات.

وأبانت أنه ونظراً لإشهار مركز التحكيم الرياضي السعودي للائحة القوانين والإجراءات الناظمة لعملية التحكيم والوساطة في القضايا الناشئة عن المنازعات الرياضية بما فيها القضايا المتعلقة بالمنشطات.

فقد تم إدراج بعض المواد على هذه اللائحة لتشير إلى التغييرات الجديدة على اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة , التي تمثلت في المادة 13 في الفقرات التالية: 1/1/1/1/2/2/13 و 2/1/1/1/2/2/13 و 3/1/1/1/2/2/13.

أما باقي مواد اللائحة فلم يطرأ عليها أي تغيير أو تعديل أو إضافة أو حذف.

ودعت اللجنة جميع المنتسبين للوسط الرياضي من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات واللجان الرياضية والأندية والرياضيين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

وغيرهم من ذوي العلاقة الاطلاع على اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات والعمل بما جاء فيها من تاريخه, متمنين للجميع التعاون لمحاربة آفة المنشطات وتكريس مبدأ الرياضة ميدان المنافسة الشريفة.