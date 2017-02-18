صدور مجلة سياحية متخصصة

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الرياض – البلاد

أصدر المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية “تكامل” في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني العدد الأول من مجلة “تكامل” المتخصصة في تنمية الموارد البشرية السياحية.

وأفاد مدير عام مركز تكامل ناصر بن عبدالعزيز النشمي أن المجلة خطوة هامة ترمي إلى تدعيم المكتبة العربية بإصدار يهتم بتنمية الموارد البشرية السياحية ، التي تعاني ندرة في المراجع والدوريات، مشيرا إلى أن المجلة ستساعد في رفع درجة التواصل مع الشركاء والمهتمين بالتعليم والتدريب السياحي وتنمية الموارد البشرية السياحية،

حيث خصصت أبواب من المجلة وزوايا للحديث عن آفاق تعاون مركز تكامل مع الشركاء وعرض لتجاربهم وانجازاتهم في تأهيل وتدريب وتوظيف الكوادر الوطنية في قطاعات السياحة والتراث الوطني.وبين النشمي أن المجلة مكونة من “64” صفحة وستصدر بصفة دورية كل ثلاثة أشهر وتجمع بين التجارب المحلية والعربية والدولية في مجال تنمية الموارد البشرية السياحية، كما أنها ستغطي جميع مجالات التعاون مع الشركاء وبرامج وفعاليات ومبادرات مركز تكامل المنفذة، كذلك أخبار وأنشطة الشركاء والفعاليات المشتركة الهادفة لتنمية الموارد البشرية السياحية.

وثمن دعم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للمبادرة، ووقوفه واعتماده للإصدار، منوها بتأكيد سموه على ابتكار واستحداث أي وسيلة تهدف لتفعيل منهج الشراكة مع القطاعين العام والخاص في توطين مهن قطاعات السياحة والتراث الوطن.

وأكد مدير عام مركز تكامل أن الباحث في مجال الموارد البشرية عامة والسياحية خاصة سيجد في المجلة مواضيع ومقالات وتجارب ودراسات متخصصة مهتمة بهذا المجال، وستوزع المجلة على جميع شركاء الهيئة وجهات التعليم والتدريب السياحي ومنشآت قطاع السياحة والتراث الوطني وجميع المهتمين والمتخصصين بمجال تنمية الموارد البشرية السياحة.