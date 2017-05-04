صراع أهلاوي نصراوي على كادش

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جدة- البلاد

أكد مصدر مقرب من إدارة نادي الاتفاق، أن ناديي الأهلي والنصر، دخلا في صراع ؛ من أجل الحصول على خدمات لاعب الاتفاق والمنتخب الوطني، حسن كادش، وأضاف المصدر: إن المفاوضات إلى الآن شرفية؛ سواء من الأهلي أو النصر، حيث عبر نادي النصر عن طريق عضو شرفي بارز في النادي، وصاحب كلمة مؤثرة، عن رغبته الشديدة في ضم اللاعب الاتفاقي؛ من أجل دعم الجهة اليسرى، بعد القرار الذي اتخذته الإدارة، وأعضاء الشرف بالاستغناء عن قائد الفريق حسين عبد الغني، وشدد المصدر المقرب أن عضوا شرفيا مميزا بالنادي الأهلي، فاتح إدارة نادي الاتفاق، لضم اللاعب لصفوف الملكي؛ خاصة أن الإدارة في طريقها للاستغناء عن المحترف المصري شيفو، للاستفادة من محترف أجنبي آخر في مركز قلب الدفاع، وسخونة الصراع هذا بين النصر والأهلي سترفع دون شك من المقابل المادي، الذي سيطلبه الاتفاق؛ من أجل الاستغناء عن لاعبه الدولي، وسيكون البيع لأعلى سعر.