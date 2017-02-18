صراع الوصافة يجمع الفيحاء والنهضة والوطني يتحدى نجران والحزم يهدد القيصومة وديربي حساوي يجمع النجوم والعدالة

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الدمام-حمودالزهراني

تختتم عصر اليوم مباريات الجولة 21 من دوري الدرجة الأولى بإقامة اربع مواجهات سيكون فيها الكثير من التحدي والقوة والاثارة والاهم الفوز بالثلاث نقاط.

الوطني x نجران

فعلى مدينة الملك خالد بن عبدالعزيز الرياضية يتقابل فريق الوطني وفريق نجران في تحدي جديد على الثلاث نقاط التي يحرص كل فريق للاستمرار في الانتصارات والتقدم خطوة مهمة للامام.

الحزم x القيصومة

أما اللقاء الثاني فيحتضنه ملعب نادي الحزم حيث يستضيف فريق الحزم فريق القيصومة في مواجهة البحث عن الثلاث نقاط والانطلاقة من جديد نحو المنافسة ومن المنتظر ان يكون اللقاء قويا ومثيرا.

النجوم x العدالة

ثالث اللقاءات سيكون على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالاحساء وفي ديربي شرقاوي آخر يتقابل فريق النجوم وفريق العدالة في قمة حساوية يطمع كل فريق فيها الفوز بالثلاث نقاط وذلك لمواصلة الانتصارات وينتظر ان يكون اللقاء قمة في كل شيء.

الفيحاء x النهضة

على مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية يستضيف فريق الفيحاء فريق النهضة في مواجهه تعتبر الاهم والاقوى في لقاءات اليوم والتي سيكون الصراع والسباق فيها المنافسة على الوصافة واللحاق بصدارة أحد التي تعثرت بالتعادل امام هجر 1-1 في افتتاح الجولة وهو الامر الذي سيعطي مواجهة الفيحاء والنهضة قوة واصرارا على الفوز.