صربي وأمريكي يدعمان صفوف سلة النموذجي

الدمام-حمودالزهراني

أنهت إدارة نادي الفتح التعاقد مع المحترف الآميركي فالندو جونز صاحب الـ 30 عامًا لموسم ٢٠١٨ – ٢٠١٩ م ، حيث سيمثل “جونز” إضافة قوية لفريق “سلة الفتح” في مشاركته لهذا الموسم، وذلك بعد المستوى المتميز الذي قدمه خلال مشاركته في البطولة العربية مع فريق كالنديا الفلسطيني.فيما جددت الإدارة الفتحاوية مع الصربي دانيال متروفيتش 34 عاما لموسم رياضي واحد بعد الأداء الذي قدمه مع الفريق خلال الموسم الماضي.

من جانبه، عبر مدرب الفريق الأول لكرة السلة الكابتن محمد محروس عن تفاؤله بالتعاقد مع اللاعبيين، واستكمال صفوف الفريق لانطلاق منافسات الدوري الأسبوع القادم وتابع المدير الفني للفريق: ” نسعى للتوفيق في المرحلة القادمة و الهامة في مسيرة الفريق بكافة المشاركات، كما أقدم الشكر لجميع لاعبي الفريق على العطاء الكبير الذي يقدمونه منذ الموسم الماضي وخلال المشاركة في البطولة العربية مؤخرا وكذلك لإدارة النادي على دعمها المتواصل للفريق، كما أتمنى أن تكون الصفقات الجديدة ناجحه وتؤتي ثمارها، بإذن الله.