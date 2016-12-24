صرخة المومياء نغمة جوال

شارك عبر واتساب

عواصم- وكالات

تحولت صرخة الممثل الأمريكي توم كروز في فيلمه الجديد (المومياء) إلى نغمة رنين للهاتف، وذلك بعد انتشارها بسبب خطأ تقني في الإعلان الترويجي للفيلم.

ولم يتضمن الإعلان، الذي أنتجته شركة يونيفرسال بيكتشرز بغرض بثه في دور السينما ذات تقنية (آيماكس) كافة ملفات الصوت. ولذا، لم يسمع فيه سوى صرخات من كروز والنجمة أنابيل واليس. وتم تداول هذه الصرخات على نطاق واسع، وتحولت إلى نغمة رنين هاتف.

وبعد اكتشاف يونيفرسال بيكتشرز وآيماكس لهذا الخطأ، حُذف الفيديو من على موقع يوتيوب، لكن بعد أن حمله بعض المستخدمين.

وتسمع هذه الصرخات، والتي كان يجب أن يطغى عليها ضوضاء من أصوات الطائرات والانفجارات ، كأنها همهمات في غير موضعها.

وأزال محرر الفيديو كريس بيرسون الموسيقى من الإعلان الترويجي للفيلم، ونشر الصرخات في مقطع عبر موقع تويتر.