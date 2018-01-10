صرف العلاوة السنوية وبدل غلاء المعيشة لموظفي التعليم

أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التعليم عن جاهزيتها لصرف العلاوة السنوية التي نص عليها الأمر الملكي الكريم إعتبارا من 14 / 4 / 1439 هـ ، إضافة إلى صرف بدل غلاء المعيشة، وأيضاً تسكين الموظفين على الدرجة التي تلي الدرجة الحالية، وسيتم الصرف في شهر يناير الجاري.

وجاء مضمون التعميم الذي حمل توقيع المشرف على الموارد البشرية بدر بن محمد البريدي ، بصرف العلاوة السنوية لجميع موظفي جهاز وزارة التعليم ، ونقلهم من الدرجة التي يشغلونها إلى الدرجة التي تليها مباشرة بنفس المرتبة ، ويستثنى من ذلك من صدر بحقه قرار حرمان العلاوة السنوية .

كما وجه التعميم بصرف بدل غلاء معيشة شهري مقداره 1000 ريال ، للموظفين لمدة سنة .