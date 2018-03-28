الملك سلمان يوافق على صرف مبلغ «2000» دولار للمبتعثين

العدد 22239 الأربعاء 11 رجب 1439 هـ 03/28/2018 أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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