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الملك سلمان يوافق على صرف مبلغ «2000» دولار للمبتعثين

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time11 / رجب / 1439 هـ      28 مارس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على مارفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، على صرف مكافأة مالية بمبلغ ” ألفي دولار” لجميع الطلاب والطالبات المبتعثين في جميع دول العالم

وكذلك الدارسين على حسابهم في الجامعات المعترف بها، دعماً لمسيرتهم التعليمية.

كما وافق خادم الحرمين الشريفين على مارفعه سمو ولي العهد بإلحاق الطلاب والطالبات الدارسين حالياً

على حسابهم الخاص في الجامعات في جميع دول العالم بالبعثة التعليمية

ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، مِن مَن أكملوا الشروط اللازمة.

ibrahim

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