صرف 1996 وصفة طبية للاجئين في الزعتري

عمان-واس

صرفت العيادات التخصصية السعودية من خلال الصيدلية التابعة لها 1996 وصفة طبية للأشقاء من اللاجئين السوريين ممن راجعوها داخل مخيم الزعتري وذلك خلال أسبوع عملها 238 .

وأكد المدير الطبي للعيادات الدكتور حامد المفعلاني أن صيدلية العيادات تتميز بالتنوع والجودة في الأصناف العلاجية المتوفرة فيها لتغطية الامراض المزمنة والسارية للاجئين السوريين ، مبينا أن عملية صرف الأدوية تتم بشكل منتظم ووفقاً للتشخيص المناسب الذي يتم من قبل الأطباء المتخصصين داخل العيادات .

وأفاد أن صيدلية العيادات السعودية تتكفل بتأمين عدد 603 من ذوي الامراض المزمنة حيث يتم تأمين أدويتهم بشكل دوري دون انقطاع نظراً لأهمية وضرورة رعاية هذه الفئة من المرضى .