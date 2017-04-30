صرف 2212 وصفة طبية للأشقاء السوريين

شارك عبر واتساب

عمان – واس

تعاملت العيادات التخصصية السعودية من خلال الصيدلية التابعة لها في مخيم الزعتري مع 2212 حالة مرضية صرفت لها الوصفات الطبية ، تشمل عشرات الأصناف من الادوية والمستلزمات الطبية للأشقاء اللاجئين السوريين الذين راجعوا العيادات خلال هذا الأسبوع .

وأوضح المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني ، أن الخدمات التي تقدمها الصيدلية يراعى فيها تقديم افضل أنواع الأدوية للحالات المرضية التي تراجع العيادات التخصصية السعودية ، بالإضافة إلى التركيز على أهمية تطوير الرعاية المقدمة للشقيق السوري ، مفيداً أنه وبحمد الله تتوفر في الصيدلية المتطلبات الدوائية الضرورية التي يحتاجها الشقيق السوري وأفراد أسرته في بيئة اللجوء والتي تفوق 25 صنفاً من الدواء .