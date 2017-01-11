صعوبات تعترض الهلال لضم بلاندي الأرجنتيني

شارك عبر واتساب

الرياض- البلاد

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية عن مفاجأة تعترض طريق حصول نادي الهلال على خدمات اللاعب الأرجنتيني نيكولاس بلاندي.

وقالت الصحف: إن إدارة نادي سان لورنزو، والمدير الفني للفريق اتفقا على التمسك بكل اللاعبين في الفريق مهما كانت العروض المقدمة للاعب، وأضافت: إن عدداً من لاعبي الفريق انهالت عليهم العروض في الفترة الأخيرة؛

من أجل الرحيل في انتقالات يناير الحالية. وأشارت إلى العرض الهلالي المقدم للاعب الفريق المهاجم نيكولاس بلاندي، والبالغ 6 ملايين دولار، مؤكدة أن المدير الفني للفريق طلب من الإدارة عدم التفريط في اللاعب، وتم رفع العرض الذي قدمه سان لرونزو للاعب مليوني دولار فوق عرض الهلال، ليصل إلى 8 ملايين دولار. وأكدت التقارير الأرجنتينية أنه مهما كانت إغراءات سان لورنزو للاعب، فإنها لن تصمد طويلاً أمام عرض الهلال.