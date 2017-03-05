صعود الأسهم السعودية وتراجع الخليجية

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جدة ــ البلاد

أنهت البورصات الخليجية تعاملات الأسبوع الماضي، على تراجع جماعي لمؤشراتها، باستثناء مؤشر السوق السعودية الذي استطاع أن يغلق على مكاسب محدودة.

وعادت سوق الأسهم السعودية ” تداول” للمنطقة الخضراء بنهاية جلسات الأسبوع الماضي المنتهي في 2 مارس 2017، بقيمة تداولات بلغت 4.9 مليار ريال، ليرتفع المؤشر العام للسوق “تاسي” 0.72%، رابحا 50 نقطة، متخطيا بها حاجز الـ 7 آلاف نقطة، رغم الآداء المتذبذب بالجلسات الماضية.

في المقابل فشلت السوق الموازية “نمو” أن تعدل أوضاعها بختام الأسبوع، ليهبط 0.7%، فاقدا نحو 42 نقطة تراجع بها إلى مستوى 5,994 نقطة، وذلك بضغط من تراجع 4 اسهم تصدرها شركتي “العمران” و”ريدان” بنسبة 1% لكل منهما.

وقفزت قيم التداول بنهاية الأسبوع بفعل الصفقات الخاصة المتفاوض عليها بقيمة 633.5 مليون ريال، ليحقق السوق سيولة بقيمة 4.92 مليار ريال (1.31 مليار دولار). إلى ذلك تراجع سوقا أبوظبي ودبي، خلال تعاملات الأسبوع، مع هبوط التداولات.