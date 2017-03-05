صعود الأسهم السعودية وتراجع بورصات الخليج
جدة ــ البلاد
أنهت البورصات الخليجية تعاملات الأسبوع الماضي، على تراجع جماعي لمؤشراتها، باستثناء مؤشر السوق السعودية الذي استطاع أن يغلق على مكاسب محدودة.وعادت سوق الأسهم السعودية ” تداول” للمنطقة الخضراء بنهاية جلسات الأسبوع الماضي المنتهي في 2 مارس 2017، بقيمة تداولات بلغت 4.9 مليار ريال، ليرتفع المؤشر العام للسوق “تاسي” 0.72%، رابحا 50 نقطة، متخطيا بها حاجز الـ 7 آلاف نقطة، رغم الأداء المتذبذب بالجلسات الماضية.
في المقابل فشلت السوق الموازية “نمو” أن تعدل أوضاعها بختام الأسبوع، ليهبط 0.7%، فاقدا نحو 42 نقطة تراجع بها إلى مستوى 5,994 نقطة، وذلك بضغط من تراجع 4 اسهم تصدرها شركتي “العمران” و”ريدان” بنسبة 1% لكل منهما.
وقفزت قيم التداول بنهاية الأسبوع بفعل الصفقات الخاصة المتفاوض عليها والتي تمت الخميس الماضي بقيمة 633.5 مليون ريال، ليحقق السوق سيولة بقيمة 4.92 مليار ريال (1.31 مليار دولار).
و تراجع سوقا أبوظبي ودبي، خلال تعاملات الأسبوع، مع هبوط التداولات.
وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.8% خلال الأسبوع، بضغط من تراجع قطاعي “الاتصالات” 6.1% و”العقارات” 1.6% ، ليصل المؤشر العام إلى مستوى 4596.39 نقطة بخسارة 83.86 نقطة.
وسيطرت الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح على البورصة الكويتية ، ليفقد رأس المال السوقي 177 مليون دينار، ليصل الى مستوى 29.14 مليار دينار (الدولار يعادل 0.305 دينار).
وانخفض المؤشر السعري 0.63% خلال الأسبوع خاسراً 42.7 نقطة ليصل عند منطقة 6767.04 نقطة، مقابل 6809.78 في إغلاق الأسبوع الماضي، كما تراجع المؤشر الوزني 0.61% بخسارة 2.6 نقطة، وكذلك هبط “كويت 15” نحو 0.12% فاقدا 1.17 نقطة.
و شهد المؤشر العام لسوق مسقط أداء سلبيا خلال الأسبوع، بانخفاض نسبته 0.59% ليغلق عند 5815 نقطة مقابل 5849.5 نقطة الأسبوع الماضي، بخسارة 34.5 نقطة.
وجاء ذلك رغم ارتفاع وتيرة التداولات الأسبوعية، لتنمو الكميات 23.5% إلى 166.8 مليون سهم، كما تضاعفت السيولة 100% لتصل إلى 58 مليون ريال مقابل نحو 29 مليون ريال في الأسبوع السابق.
وتراجع مؤشر قطر العام للسوق 1.9% خلال أسبوع، ليغلق عند مستوى 10.721 نقطة، مقابل 10.925 نقطة، خاسراً نحو 204 نقطة.
وصعدت السيولة 14.7% في أسبوع لتصل إلى 2.4 مليار ريال، مقابل 2.1 مليار ريال بالأسبوع السابق، كما ارتفعت الكميات 8.5% إلى 61.37 مليون سهم، مقابل 56.6 مليون سهم في الأسبوع الماضي (الدولار يعادل 3.6 ريال).
وفي البحرين، هبط المؤشر العام للبورصة خلال الأسبوع بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 1341.54 نقطة، خاسراً 7.77 نقطة مقارنة بمستوياته في نهاية الأسبوع السابق.
الوسوم:صعود الأسهم السعودية
التصنيف: اقتصاد
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