صعود الأسهم السعودية وتراجع بورصات الخليج

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جدة ــ البلاد

أنهت البورصات الخليجية تعاملات الأسبوع الماضي، على تراجع جماعي لمؤشراتها، باستثناء مؤشر السوق السعودية الذي استطاع أن يغلق على مكاسب محدودة.وعادت سوق الأسهم السعودية ” تداول” للمنطقة الخضراء بنهاية جلسات الأسبوع الماضي المنتهي في 2 مارس 2017، بقيمة تداولات بلغت 4.9 مليار ريال، ليرتفع المؤشر العام للسوق “تاسي” 0.72%، رابحا 50 نقطة، متخطيا بها حاجز الـ 7 آلاف نقطة، رغم الأداء المتذبذب بالجلسات الماضية.

في المقابل فشلت السوق الموازية “نمو” أن تعدل أوضاعها بختام الأسبوع، ليهبط 0.7%، فاقدا نحو 42 نقطة تراجع بها إلى مستوى 5,994 نقطة، وذلك بضغط من تراجع 4 اسهم تصدرها شركتي “العمران” و”ريدان” بنسبة 1% لكل منهما.

وقفزت قيم التداول بنهاية الأسبوع بفعل الصفقات الخاصة المتفاوض عليها والتي تمت الخميس الماضي بقيمة 633.5 مليون ريال، ليحقق السوق سيولة بقيمة 4.92 مليار ريال (1.31 مليار دولار).

و تراجع سوقا أبوظبي ودبي، خلال تعاملات الأسبوع، مع هبوط التداولات.

وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.8% خلال الأسبوع، بضغط من تراجع قطاعي “الاتصالات” 6.1% و”العقارات” 1.6% ، ليصل المؤشر العام إلى مستوى 4596.39 نقطة بخسارة 83.86 نقطة.

وسيطرت الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح على البورصة الكويتية ، ليفقد رأس المال السوقي 177 مليون دينار، ليصل الى مستوى 29.14 مليار دينار (الدولار يعادل 0.305 دينار).

وانخفض المؤشر السعري 0.63% خلال الأسبوع خاسراً 42.7 نقطة ليصل عند منطقة 6767.04 نقطة، مقابل 6809.78 في إغلاق الأسبوع الماضي، كما تراجع المؤشر الوزني 0.61% بخسارة 2.6 نقطة، وكذلك هبط “كويت 15” نحو 0.12% فاقدا 1.17 نقطة.

و شهد المؤشر العام لسوق مسقط أداء سلبيا خلال الأسبوع، بانخفاض نسبته 0.59% ليغلق عند 5815 نقطة مقابل 5849.5 نقطة الأسبوع الماضي، بخسارة 34.5 نقطة.

وجاء ذلك رغم ارتفاع وتيرة التداولات الأسبوعية، لتنمو الكميات 23.5% إلى 166.8 مليون سهم، كما تضاعفت السيولة 100% لتصل إلى 58 مليون ريال مقابل نحو 29 مليون ريال في الأسبوع السابق.

وتراجع مؤشر قطر العام للسوق 1.9% خلال أسبوع، ليغلق عند مستوى 10.721 نقطة، مقابل 10.925 نقطة، خاسراً نحو 204 نقطة.

وصعدت السيولة 14.7% في أسبوع لتصل إلى 2.4 مليار ريال، مقابل 2.1 مليار ريال بالأسبوع السابق، كما ارتفعت الكميات 8.5% إلى 61.37 مليون سهم، مقابل 56.6 مليون سهم في الأسبوع الماضي (الدولار يعادل 3.6 ريال).

وفي البحرين، هبط المؤشر العام للبورصة خلال الأسبوع بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 1341.54 نقطة، خاسراً 7.77 نقطة مقارنة بمستوياته في نهاية الأسبوع السابق.