صعود قوي للأسهم السعودية بعد اتفاقيات بـ280 مليار دولار

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الرياض ــ البلاد

صعدت سوق الاسهم السعودية بطريقة غير مسبوقة متأثرة بالصفقات الضخمة الموقعة بين المملكة والولايات المتحدة على هامش زيارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب للرياض.

وكانت المملكة والولايات المتحدة قد وقعتا اتفاقيات يتجاوز حجمها الـ280 مليار دولار، في اليوم الاول لزيارة ترامب، تشمل مجالات الدفاع والاستثمارات المتبادلة ونقل التقنية.

وسترتفع قيمة هذه الصفقات إلى 350 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.

وشهد مؤشر السوق السعودية مكاسب بنحو 1%، متجها الى عتبة الـ 7 الاف نقطة، وبقيم تداولات تجاوزت النصف مليار ريال في بداية جلسة امس ، وبالنسبة للأسهم الأكثر نشاطاً من حيث قيم التداول، استحوذ سهم دار الأركان على نحو 20% من قيم التداول، وجاء سهم سابك بالمرتبة الثانية الأكثر تداولاً مع قيم تداولات بـ30 مليون ريال. وشهد سهم “معادن” نشاطا واضحا مع أكثر من 30 مليون ريال.