صغار يد العدالة إلى نهائيات بطولة الصعود للممتاز

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الدمام-حمودالزهراني

بلغ فريق كرة اليد لدرجة الناشئين بنادي العدالة بطولة الصعود النهائية للدوري الممتاز عقب فوزه المستحق على الهداية 35ـ22 في تصفيات البطولة والتي جرت بينهما على أرض صالة مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء،

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم العدالة 16ـ14، ودانت السيطرة منذ البداية للفريق العدلاوي ونجح في توسيع الفارق تدريجياً حتى حسم الموقف منتصف الشوط الثاني، حيث حافظ على فارق 13 هدفاً حتى النهاية.